Укрзалізниця вклала 2,7 млрд. у нові колії на відрізку Львів-Донецьк

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» у 2011 році інвестувала у підготовку колій для організації прискореного руху у напрямі Львів-Донецьк 2,7 млрд. грн.

Як повідомляє «Укрзалізниця», в електрифікацію ділянки Полтава - Кременчук інвестовано 232 млн. грн. Ще 945 млн. грн., за попередніми підрахунками, буде направлено на завершення електрифікації ділянки Полтава-Красноград-Лозова.

Як повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, в Україні, на відміну від світової практики, модернізація існуючих і прокладка нових залізничних колій здійснюється за рахунок «Укрзалізниці».

«В Україні підготовка до впровадження швидкості руху до 160 км/год. здійснюється за рахунок «Укрзалізниці», за рахунок кредитів, які з доходів погашає «Укрзалізниця», - сказав він.

За словами В.КОЗАКА, така система обмежує можливості з будівництва нових залізничних напрямів.

«Прокладання нових шляхів за новими технологіями в одному рівні з радіусами від 2,5 до 3 тис. метрів кривих, по яких можна здійснювати перевезення зі швидкістю від 200 км на годину, в усьому світі здійснюється за рахунок держави. Ми підемо шляхом прокладання других колій там, де у нас був одноколійний рух, щоб збільшити пропускну спроможність наших шляхів», - сказав він.

В.КОЗАК також зазначив, що залізнична мережа України формувалася ще у 19 столітті, і шляхи будувалися з мінімальними витратами, тому мають багато кривих ділянок малого радіусу, які є обмеженням для розвитку великих швидкостей руху. Зокрема, у Карпатах є криві радіусом лише 250 метрів, ними не проїхати зі швидкістю більш ніж 20-30 км на годину, в центральних і східних регіонах переважають криві радіусом від 600 до 1000 метрів.

Довідка УНІАН. На українських залізницях переважають криві середнього радіусу до 1000 метрів, тоді як пристосувати колію до прискореного руху дозволяють тільки криві з радіусом понад 1200 метрів. Для випрямляння однієї кривої з радіусом від 400 до 800 метрів потрібно близько 20 млн. грн. Для цього необхідно змінювати вісь шляху, зрушувати її убік, відсипати нове земляне полотно.

Згідно із Законом України про залізничний транспорт (стаття 10) будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів поїздами далекого слідування і місцевого сполучення здійснюється за рахунок коштів держбюджету України.