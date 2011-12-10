Прокуратура не задоволена вироком за продаж 9-місячного хлопчика

Рівненська міська прокуратура подала апеляцію на рішення міського суду, згідно з якими 22-річну рівнянку засуджено до 2 років позбавлення волі продаж свого 9-місячного сина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, міська прокуратура оскаржила це рішення тому, що вважає його дуже м’яким, адже, згідно із законодавством, такий злочин «тягне» на позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Як повідомлялося, згідно з вироком суду, за продаж власної 9-місячної дитини за 320 тис. грн. жінку засуджено до 2 років тюрми, а її спільницю - до позбавлення волі на термін 1 рік з конфіскацією половини частки майна, яке є її власністю.

Жінку засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Державним обвинувачем пропонувалося підсудним призначити більш сувору міру покарання, відповідно, у вигляді 9 та 8 років позбавлення волі.

На думку правоохоронців, обтяжливою обставиною для жінки є те, що вона вела аморальний спосіб життя, торгувала своїм тілом і майже не займалася дитиною, за що свого часу і була позбавлена батьківських прав.