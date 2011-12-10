Сьогодні марш захисників Києва

10 грудня о 12.30 розпочнеться черговий марш захисників Києва від пам’ятника Ярославу Мудрому (Золоті Ворота) і до оглядового балкону Маріїнського парку.

Як повідомляє громадський рух “Збережи старий Київ”, основними вимогами учасників та організаторів маршу стануть: не допустити поспішного прийняття нового «Генерального плану м.Києва до 2025», який передбачає забудову понад 700 га зелених зон; унеможливити проведення архітектурного конкурсу на кращу забудову Дніпровських островів (екологи впевнені, що під виглядом «концепції збереження» планується легалізація будівних проектів на території київських островів).

Активісти нагадують, що найближчими тижнями в Києві планують затвердити новий генеральний план міста, розрахований на період до 2025 року при тому, що чинний генплан Києва розрахований до 2020 року.

“Проект так званого “Генплану-2025″, розроблений на замовлення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і ПОПОВА, є спробою узаконити відведення земельних ділянок в парках, скверах і історичних ареалах, легалізувати накрадене попередніми поколіннями корупціонерів та створити можливості для комфортного грабунку столиці у майбутньому”, - говориться в повідомленні “Збережи старий Київ”.