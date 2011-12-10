Центр Києва перенесуть на лівий берег?

Щоб позбутися у центрі пробок, чиновників хочуть переселити на околицю Києва і зробити там адміністративний центр. Про це пише газета «Сегодня».

Як повідомляє видання, такий план закладено у Стратегії розвитку столиці до 2025 року, яку депутати Київради мають намір затвердити у наступний четвер. Верховну Раду, Адміністрацію Президента і Кабмін обіцяють залишити на місці, а от мерії, міністерствам і різним комітетам, можливо, доведеться готуватися до переїзду.

Також виноситимуться фінустанови, офіси, що виконують в першу чергу ділові функції, адміністрації, які не є політичним центром країни.

У проекті вже встановлено конкретні терміни поетапної децентралізації - саме так називається переїзд чиновників, відзначає газета. Зараз, як сказано в Стратегії, установи «займають площу в непристосованих для цього будинках історичного центру». Переселення має розпочатися у першому кварталі 2015 року, а закінчитися до кінця 2019-го. За словами експертів, у першу чергу це допоможе позбутися пробок в історичному центрі. А місця, що звільнилися, можна використовувати під музеї, галереї тощо.

«Найкраще переносити держ- і адміноргани за межі Києва, потрібно було зробити це вже давно, адмінцентр не може розміщуватися в історичному центрі. Ми пропонували зробити це в районі міста Українка, там зручне місце. До того ж усім відомо, що більшість урядовців давно живе за містом», - відзначив архітектор Георгій ДУХОВИЧНИЙ.

Інші архітектори пропонували переселити адмінцентр на Рибальський острів і в район «Нижня Теличка».

Самі чиновники до ідеї ставляться по-різному. У мерії переїхати не проти, але говорять, що це коштуватиме багато часу і грошей. «Дійсно, є такі плани - перенести діловий центр на лівий берег, куди можуть переїхати і владні органи. Ми розглядаємо майданчики під це. Але потрібно не просто побудувати будівлі і переїхати, а ще зробити дороги, налагодити транспортне сполучення. Піде багато часу», - сказав заступник глави КМДА Михайло КУЧУК.