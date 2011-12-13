Командир батальйону вивіз на продаж пускову установку

Військова прокуратура Південного регіону викрила у розкраданні боєприпасів в особливо великих розмірах командира військової частини.

Про це УНІАН повідомив старший помічник військового прокурора Південного регіону Едуард ПЛЕШКО.

Досудовим слідством встановлено, уточнив він, що «колишній комбат вивіз із території очолюваної військової частини з метою подальшої реалізації пускову установку протитанкової керованої ракети «Фагот», що входила до комплекту озброєння бойової машини піхоти».

Вартість викраденої установки, за словами Е.ПЛЕШКА, становить понад 100 тис. грн.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 410 (привласнення зброї або бойових припасів, скоєних військовослужбовцем, що зловживав службовим становищем) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі терміном 5-10 років.