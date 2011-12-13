США знизили прогноз експорту українського зерна

Міністерство сільського господарства США (USDA) в своєму грудневому звіті, що вийшов 9 грудня, зменшило прогноз експорту українського зерна до 23,4 млн. тонн, при цьому зменшивши прогноз експорту пшениці з України з 8 до 7 млн. тонн, залишивши без зміни експорт української кукурудзи (12 млн. тонн) і ячменю (4,4 млн. тонн).

Про це йдеться в повідомленні Української аграрної конфедерації.

За даними УАК, цифри USDA можна швидше за все розцінювати як наші потенційні ресурсні можливості.

«Виходячи з темпів її фактичного експорту за останні місяці (жовтень – 250 тис. тонн, листопад – 380 тис. тонн, перша декада грудня – 200 тис. тонн), вони майже вдвічі відстають від темпів, які можуть забезпечити зазначений показник (7 млн. тонн) по маркетинговому року. І передумов для активізації експортних продажів практично не видно. Мало того, по тому ж грудневому звіту USDA кінцеві світові запаси пшениці в 2011/12 маркетинговому році збільшено майже на 6 млн. тонн, до рекордної за останні 5 років позначки – 208,5 млн. тонн», - йдеться в коментарі УАК.

На думку експертів УАК, темпи експорту кукурудзи поки значно оптимістичніші, вони в останні місяці вдвічі перевищують ті показники, які можуть забезпечити експорт кукурудзи з України цього маркетингового року в обсязі 12 млн. тонн. «І ресурси для цього у нас є. Хоча, як і по пшениці, USDA збільшив кінцеві світові запаси кукурудзи в 2011/12 МР на 5,6 млн. тонн проти свого попереднього прогнозу», - зазначають експерти.

Повідомляється, що експорт ячменю з України «застиг» на позначці 1,8 млн. тонн (у листопаді – всього 16 тис. тонн, у першій декаді грудня – 15 тис. тонн), «надійно закритий експортним митом». Але й після його скасування з 1 січня 2012 року в Україні навряд чи знайдуться вільні мобільні ресурси цієї культури для забезпечення її експорту в «наміченому» USDA обсязі.

Станом на 1 листопада 2011 р., за даними Держстату України, товарні запаси ячменю становили всього 3 млн. тонн, зокрема у сільгоспвиробників – 2 млн. тонн.