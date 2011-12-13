На шахті померла жінка-машиніст

У Луганській області на шахті «Орехівська», яка входить до складу шахтоуправління «Самсонівське-Західне» ПАТ «Краснодонвугілля», померла жінка-машиніст вакуумної установки дільниці вентиляції і техніки безпеки 1959 року народження.

Про це сьогодні повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Краснодонському теркомі Олександра КУДРІНА.

За його словами, вчора ввечері о 18.30 змінниця знайшла машиніста вакуумної установки, яка лежала на підлозі машинного залу станції дегазації без ознак життя. Було викликано медсестру оздоровчого пункту шахти, бригаду лікарів реанімаційно-протишокової групи. Але медики, на жаль, вже нічим не змогли допомогти, і констатували смерть, відзначив О.КУДРІН.

Зовнішніх пошкоджень на тілі жінки знайдено не було. Причину смерті встановлює судово-медична експертиза.

На даний час на підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з'ясовує точні обставини трагедії.