Клюєв накинув 16 доларів до ціни на газ від Азарова

Проект державного бюджету на 2012 рік, виходячи з ціни на газ для України в розмірі 416 дол. за тисячу кубометрів, для другого читання у Верховній Раді уряд подасть наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ на прес-конференції в середу.

Він повідомив, що уряд планує схвалити документ на засіданні Кабінету міністрів у понеділок, 19 грудня.

При цьому він зазначив, що в проекті бюджету на 2012 рік, прийнятому парламентом у першому читанні, було закладено таку ж ціну газу.

«У понеділок буде розглянуто проект бюджету для другого читання на Кабміні, й ми виноситимемо його на Верховну Раду на наступний тиждень», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ припустив, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнято з розрахунку ціни на газ у 400 доларів, але не виключив її перегляду.

Як повідомляли ЗМІ, у понеділок, 12 грудня, голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

За словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, розгляд проекту бюджету в другому читанні планувався 8 грудня, проте був відкладений через незавершення газових переговорів із Росією.