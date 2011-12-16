«Секс-працівники» просять не підвищувати штрафи за проституцію

Експерти і громадськість закликають владу не ухвалювати законопроект про посилення відповідальності за проституцію.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН з нагоди Міжнародного дня проти насильства по відношенню до секс-робітників, який відзначається 17 грудня.

«Ми, представники секс-робітників, організацій та осіб, що виступають за дотримання прав людини, засуджуємо законопроект, який наразі перебуває на рогляді у Верховній Раді і передбачає посилення відповідальності за занятя проституцією»,- йдеться у відкритому листі до Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України стосовно законодавчих пропозицій підвищення суворості покарань за секс-роботу.

Законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, внесений на розгляд парламенту прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, пропонує підвищити адміністративні штрафи з 75-170 грн. до 340-1700 грн. Крім того, якщо раніше наслідком такого адміністративного порушення як проституція було попередження, то запропонований законопроект робить штрафи обов`язковим мінімальним покаранням за індивідуальну проституцію.

Як зазначив на прес-конференції керівник програм політики та адвокації МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Павло СКАЛА, законопроектом також пропонується змінити орган, який буде накладати стягнення. Зараз ці стягнення накладають адміністративні комісії при місцевих органах влади, а передбачається, щоб штрафи накладала міліція. «Тобто, пропонується якимось чином впливати на дівчат, що займаються проституцією, напередодні Євро-2012, щоб регулювати процес, а ми знаємо, як міліція може це робити», - сказав він.

Експерти вважають, що наповнити бюджет за рахунок збільшення штрафів навряд чи вдасться, оскільки якщо міліція матиме право накладати стягнення, то кошти осідатимуть у кишенях правоохоронців у вигляді хабарів.

П.СКАЛА навів офіційну статистику із двох відомств - МВС та Державної служби статистики - щодо кількості протоколів, складених за проституцію. За його інформацією, щороку близько 11-12 тисяч протоколів складається стосовно жінок, яких затримали за проституцію, і накладено стягнення на третину складених протоколів.

Заступник голови правління БО «Всеукраїнська ліга «Легалайф», яка представляє інтереси секс-працівників України, Наталія ІСАЄВА зазначила, що організація дуже занепокоєна щодо цього законопроекту. «Ми закликаємо владу скасувати даний законопроект і сісти з нами як представниками секс-робітників за стіл переговорів, щоб врегулювати ситуацію», - сказала вона.

Керівник програм політики та адвокації МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Оксана МАТІЯШ зауважила, що, за оцінками експертів, в Україні близько 70 тисяч жінок, які займаються секс-бізнесом.

У свою чергу, директор ГО «Аналітичний центр «Соціоконсалтинг» Ірина ДЕМЧЕНКО повідомила, що, згідно із проведеним цим центром дослідженням на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», серед різних видів насилля у сфері секс-бізнесу на першому місті за поширеністю і частотою є психологічне (97%). Однак, за її словами, жінки не надають належної уваги психологічному насиллю, що у свою чергу підсилює їхню вразливість стосовно інших видів насилля, включаючи сексуальне (86%) і фізичне, із застосуванням фізичного болю і тілесних ушкоджень (84%).