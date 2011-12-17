Янукович вимагає посилити контроль у СІЗО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості посилення контролю над місцями тимчасового утримання громадян, які перебувають під слідством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях до Дня міліції.

"Коли працівники міліції затримують громадянина, то держава повністю несе відповідальність за його життя і здоров'я. Тому посилення контролю за місцями тимчасового утримання громадян, введення відеоспостереження з метою запобігання порушення їх прав є першим, але далеко не останнім кроком", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив на неприпустимості фактів насильства над особистістю з боку працівників міліції та існування корупції в міліції. «Такі дії руйнують авторитет держави. Підривають довіру до закону», - сказав він.

Тому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ним будуть підтримані всі ініціативи на оптимізацію Міністерства внутрішніх справ та його територіальних підрозділів. «Заходи, спрямовані на посилення прозорості роботи міліції, мотивації працівників, покращення співпраці з громадськістю», - сказав він.