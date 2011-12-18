Річкова держбезпека переписує все, що рухається

Державна інспекція України з безпеки на морському і річковому транспорті (Укрморрічінспекція) з 14 грудня 2011 року розпочала реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і в Судновій книзі України, а з 6 грудня почала надавати послуги з ліцензування.

«Відтепер для отримання суднового патенту, суднового квитка та інших суднових реєстраційних документів судновласники повинні звертатися до Укрморрічінспекції», - повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Окрім реєстраційних послуг, Укрморрічінспекція почала надавати адміністративні послуги з ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським і річковим транспортом.

Нагадаємо, що раніше реєстрацію суден і видачу суднових документів здійснювала інспекція Головного державного реєстратора флоту.

Довідка УНІАН. 6 квітня п.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ № 370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади». Зокрема, створено Державну інспекцію з безпеки на морському і річковому транспорті шляхом реорганізації утвореної в грудні 2010 року Держслужби морського і річкового транспорту.