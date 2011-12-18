У Луганську горіла друкарня
11:49, 18 грудня 2011Суспільство
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Вогонь знищив майно на двох поверхах
Сьогодні, 18 грудня, о 1 год. 39 хв. у Луганську по вул. Гостра Могила у двохповерховій будівлі, де розташовано друкарню ТОВ „Лейбл-юніон”, виникла пожежа.
Як повідомляє прес-служба МНС України, вогнем знищено майно на першому та другому поверсі, перекриття та дах будівлі на площі 800 квадратних метрів.
О 5 год. 15 хв. вісьмома відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС пожежу локалізовано та о 6 год. 57 хв. ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.
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