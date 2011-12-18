У Луганську горіла друкарня

Сьогодні, 18 грудня, о 1 год. 39 хв. у Луганську по вул. Гостра Могила у двохповерховій будівлі, де розташовано друкарню ТОВ „Лейбл-юніон”, виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, вогнем знищено майно на першому та другому поверсі, перекриття та дах будівлі на площі 800 квадратних метрів.

О 5 год. 15 хв. вісьмома відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС пожежу локалізовано та о 6 год. 57 хв. ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.