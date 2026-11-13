Біткоїн обвалився до мінімуму з літа: скільки коштує криптовалюта

Обвал стався на тлі побоювань щодо інфляції у США та підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

У п’ятницю, 13 листопада, біткоїн уперше із серпня опустився нижче 70 000 доларів. За два дні його вартість знизилася на 9% на тлі побоювань щодо інфляції та підвищення процентних ставок, які тиснуть на ринок криптовалют, пише Bloomberg.

Найпопулярніша криптовалюта подешевшала на 5,4% – до 67 628 доларів. Це найнижчий рівень з 19 серпня. Падіння доповнило зниження на 3,8%, зафіксоване 12 листопада. Згодом біткоїн частково відіграв втрати й станом на 9:30 за київським часом торгувався поблизу 69 000 доларів.

За даними CoinGlass, протягом 24 годин було ліквідовано близько 1,5 млрд доларів ставок на зростання криптовалют. Примусовий продаж активів трейдерами, які торгували з використанням позикових коштів, посилив падіння ринку.

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Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта, подешевшав на 6%, знову опустившись нижче позначки у 2 000 доларів.

Падіння біткоїна відображає сукупний вплив кількох макроекономічних чинників, які останніми тижнями тиснуть на ринок криптовалют. Високі ціни на нафту та стійка інфляція в США посилили очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Базовий індекс споживчих цін у США (без урахування продуктів харчування та енергоносіїв) зріс у жовтні на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, перевищивши прогнози аналітиків уже третій місяць поспіль. Загальний рівень цін підвищився на 0,4% через подорожчання товарів і послуг першої необхідності.

"Якщо Федеральна резервна система підвищить процентні ставки на 50 базисних пунктів замість очікуваних 25, біткоїн та інші криптовалюти можуть продовжити падіння", – зазначив операційний директор криптовалютної біржі BTSE Джефф Мей.

Крім того, очікуване повернення демократів до контролю над обома палатами Конгресу США наступного року посилило побоювання щодо посилення регуляторного нагляду за криптовалютною індустрією. Додатковий тиск на ризикові активи також чинять високі показники інфляції та зміни в керівництві Nvidia.

Великі гравці забирають свої гроші з ринку останні два тижні. З 30 жовтня чистий відтік коштів зі спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїна, зареєстрованих у США, перевищив 2,5 млрд доларів.

Що стосується України, то станом на 13:55 курс біткоїна до гривні складає 3 155 574,62 гривні.

Ринок криптовалют – останні новини

Біткоїн подешевшав на тлі новин про відставку Дженсена Хуанга з посади голови Nvidia, яку обіймав протягом 33 років. Причиною рішення стали повідомлення про два позашлюбні зв’язки Хуанга. Однією з імовірних партнерок бізнесмена була жінка, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою.

При цьому у жовтні криптовалютний ринок обвалився після найбільшої крадіжки в історії кіберзлочинності. Після зламу криптобіржі Binance зловмисники вивели цифрові активи на суму близько 6,3 млрд доларів.

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