П'яний водій збив чоловіка, а тіло вивіз в поле і спалив

На Одещині міліція затримала водія, який збив автомобілем людину, а тіло вивіз в поле і спалив.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, на околиці одного з селищ Одеської області 22 листопада в полі було знайдено обгорілий труп невідомого чоловіка. Вжитими заходами його особу встановлено. Ним виявився житель міста Котовськ, 1968 р.н.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримано жителя іншого селища згаданої області, 1967 р.н. Попередньо встановлено, що він увечері 29 жовтня цього року на вулиці поблизу свого домогосподарства, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на власному автомобілі скоїв наїзд на потерпілого. У результаті наїзду потерпілий загинув. Після цього водій, з метою приховування злочину, вивіз тіло на околицю селища й підпалив.