В УНІАН відкрився кіноклуб

В інформаційному агентстві УНІАН, в рамках Лабораторії “Зроби себе сам”, відкрився кіноклуб.

Починаючи з 24 грудня, у кіноклубі Лабораторії “Зроби себе сам” можна буде переглянути кінофільми мовами оригіналу. Після показів відбуватимуться обговорення стрічок.

24 грудня демонструватиметься стрічка "Людина, яка змінила все" (Moneyball). Це біографічна драма режисера Беннетта Міллера, світова прем`єра якої відбулася 23 вересня.

Докладніше про подію можна прочитати тут .

Як повідомлялося, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю»,опублікованому на сайті УНІАН 17 березня.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.