У Київській ОДА - новорічний марафон

У Київській області розпочалися Новорічні та Різдвяні святкові заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, у період з 27 грудня 2012 року до 3 січня 2012 року у приміщенні КОДА двічі на день проходитиме Свято новорічної ялинки, участь у якому зможуть взяти діти-сироти з усіх районів області, відвідавши новорічну виставу.

Обласну новорічну ялинку разом з дітьми Київщини біля приміщення облдержадміністрації урочисто відкрив голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Дійство супроводжувалося концертною розважальною програмою, іграми і святковим салютом.

Крім того, відкриттю ялинки передувало обласне свято до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Майже для тисячі дітей обласна влада підготувала виставу «Магічна ялинка», солодощі та подарунки.