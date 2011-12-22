Нардепи пропонують списати борги казенних підприємств за електрику

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (щодо продовження терміну дії) (№ 9581).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 247 із 310 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом подовжено термін дії Закону України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» на 6 місяців - до 30 червня 2012 року.

У пояснювальній записці зазначається, що мета Закону «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію», до якого вносяться зміни, досягається, зокрема, шляхом списання заборгованості казенних підприємств за електроенергію (за оперативною інформацією, заборгованість казенних підприємств за електроенергію становить близько 500 млн. грн.), яка утворилась через недофінансування зазначених підприємств».

Обсяги списання заборгованості підлягають затвердженню Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, а збитки від такого списання підлягають відшкодуванню у законодавчо визначеному порядку.

Враховуючи, що джерелом відшкодування є цільова надбавка до діючого тарифу, що призведе до його збільшення, її встановлення в умовах зростання цін на інші види енергоносіїв є недоцільним.

У зв’язку з цим запропоновано списати відповідно заборгованість за електроенергію за ланцюгом: енергопостачальники – ДП «Енергоринок» - енерговиробники на цю ж суму.

З метою недопущення погіршення фінансового стану виробників електроенергії передбачено списання їхньої заборгованості перед Державним агентством резерву України за поставлене у минулих періодах паливо, що є реструктуризованою до 2023 року відповідно до рішень уряду.