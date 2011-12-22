Пшонка розкритикував військових прокурорів за дріб’язковість

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА розкритикував управління військових прокуратур за дріб’язковість при складанні протоколів про корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні в Києві на розширеній колегії Генпрокуратури, підбиваючи підсумки її роботи у 2012 році.

Як приклад дріб’язковості під час вказаних дій військових прокурорів він навів декілька фактів, зокрема в Донецькій області проти прапорщика військової частини було складено протокол про корупцію за те, що він, перебуваючи у відпустці, отримав 100 гривень від особи за ремонт її автомобіля у Чернігівській області. До відповідальності було притягнуто контрактника, який продавав на території військової частини пиріжки домашнього приготування, а у Криму проти військовослужбовця за контрактом було складено протокол за те, що він підвіз на машині людину, яка заплатила йому за послугу 30 гривень.

«Припиняйте цю дріб’язковість», - наголосив В.ПШОНКА, звертаючись до керівництва військових прокуратур.