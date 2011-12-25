Янукович привітав українців з католицьким Різдвом

Звернення на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українців із католицьким Різдвом Христовим. Привітання розміщене на офіційному сайті глави держави. "Щороку ми відзначаємо цю подію - прихід у світ Спасителя, який єднає християн своєю любов'ю. Хай світло Віфлеємської зірки осяює ваші душі, даруючи мир, родинний затишок і достаток", - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

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