Куди поділися американські гроші?

Активісти екологічного партнерства «Зелена хвиля» провели сьогодні в Києві під стінами Посольства США в Україні акцію протесту проти пасивної позиції Сполучених Штатів у ситуації з небезпечним демонтажем ракетних шахтно-пускових установок у Миколаївській області, який, на думку активістів, «загрожує екологічною катастрофою» і може стати «новим Чорнобилем».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності з посиланням на «Зелену хвилю».

Свою акцію представники партнерства назвали «чорнобильським» вертепом. Учасники заходу були одягнені в респіратори, спецкостюми, відомі як ОЗК, тримали зірку вертепу зі знаком радіації, гасла англійською мовою, фото розритих ракетних шахт. Після акції активісти передали лист послу США в Україні Джону ТЕФФТУ.

Автори вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася в Україні у зв'язку з безладним і небезпечним демонтажем залишків ракетних шахтно-пускових установок, які залишилися на території Первомайського і Кривоозерського районів Миколаївської області після виведення з України стратегічної ядерної зброї».

«Зазначена територія в 2000 р. вже оголошувалася зоною екологічного лиха, після того, як близько тисячі її жителів одержало тяжке отруєння компонентами токсичного ракетного палива гептилу. Це сталося у результаті мародерського демонтажу ракетних шахт особами, які полювали за цінними металами», - зазначається у зверненні.

Екологічні активісти вимагають від посла США «невідкладно втрутитися ц ситуацію». Автори листа переконані, що «події у Миколаївській області є не лише наслідком української корупції, а й результатом неналежного виконання США своїх зобов'язань у рамках тристоронньої угоди між Україною, США і Росією про виведення з України стратегічних ядерних озброєнь».

«Технічний нагляд і фінансування виконання цієї угоди брала на себе американська сторона, але контроль з боку США за демонтажем шахт було припинено, як тільки ядерні боєголовки залишили територію України. Отже, належної демілітаризації, демонтажу і рекультивації об'єктів проведено не було», - відзначають активісти.

Вони також вимагають від Дж.ТЕФФТА поінформувати про ситуацію «відповідні відомства Сполучених Штатів і озвучити проблему перед урядом і Президентом України, які мають дати відповідь на запитання: «Чому сталося так, що населення України перебуває у небезпеці, тоді як формально договір було виконано? Куди пішли кошти, які виділялися Сполученими Штатами на демілітаризацію, професійний демонтаж і рекультивацію цих військових об'єктів? Що буде зроблене для того, щоб припинити беззаконня, покарати винних і запобігти екологічній катастрофі в Україні?».