Злочинець, який розстріляв свою родину, був у костюмі Санта Клауса

Поліція веде розслідування

ПоліціяамериканськогоштатуТехасприпускає,що злочинець, який скоївмасовевбивствовг.Грейпвайн(передмістяДалласа) наРіздво,буводягненийв костюмСантиКлауса,передаєAssociated Press.За данимиполіції, ймовірноговбивцю помітилисусіди, які почула постріли.Очевидцістверджують,щоодягненийу святковийкостюмчоловік напавнасвоюсім'ювтоймомент,коливонирозпаковувалиподарунки.



25 груднябуливиявленітіла7 людей- трьохчоловіківі чотирьохжінок.Всі загиблі- родичі.



Якповідомилижурналістампредставникимісцевоїполіції, у будинкубулизнайденідва пістолети, які, мабуть, істали знаряддямвбивства.Згідноз головною версієюслідства, злочинець,який розстріляв у будинкуродичів, покінчив життясамогубством.

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