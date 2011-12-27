Злочинець, який розстріляв свою родину, був у костюмі Санта Клауса
02:09, 27 грудня 2011Суспільство
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Поліція веде розслідування
ПоліціяамериканськогоштатуТехасприпускає,що злочинець, який скоївмасовевбивствовг.Грейпвайн(передмістяДалласа) наРіздво,буводягненийв костюмСантиКлауса,передаєAssociated Press.За данимиполіції, ймовірноговбивцю помітилисусіди, які почула постріли.Очевидцістверджують,щоодягненийу святковийкостюмчоловік напавнасвоюсім'ювтоймомент,коливонирозпаковувалиподарунки.
25 груднябуливиявленітіла7 людей- трьохчоловіківі чотирьохжінок.Всі загиблі- родичі.
Якповідомилижурналістампредставникимісцевоїполіції, у будинкубулизнайденідва пістолети, які, мабуть, істали знаряддямвбивства.Згідноз головною версієюслідства, злочинець,який розстріляв у будинкуродичів, покінчив життясамогубством.
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