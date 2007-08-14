З України було експортовано 106 тис. тонн пшениці

У першому місяці нового 2007/20808 маркетингового року (МР липень 2007 – червень 2008) з України було вивезено 106 тис. тонн пшениці. Про це повідомляє ІА АПК-ІНФОРМ з посиланням на митні дані.

Найбільші обсяги пшениці в липні були вивезені до Ізраїлю (44,1 тис. тонн), Кенії (38,5 тис. тонн) та Італії (10,4 тис. тонн). Крім того, по 6 тис. тонн було поставлено до Тунісу та Єгипту.

При цьому наголошується, що в Україні з 1 липня 2007 р. діють обмеження на експорт зерна, а загальний обсяг квот на експорт пшениці становить 3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Кабміну, в 2006/2007 маркетинговому році (липень 2006 - травень 2007) з України було експортовано 11,4 млн. тонн зерна, або 33,2% зібраного в 2006 році врожаю зерна проти 12,5 млн. тонн в липні-травні 2005/2006 (або 32,9% урожаю). Експорт зерна активізувався після скасування квот на вивіз ячменю і кукурудзи.