Створено ініціативу "Студентство за зміни"

У Львові створено Студентську ініціативу "Студентство за зміни".

Як повідомили УНІАН у Студентській ініціативі «Студентство за зміни», 26 грудня у Львові відбулися установчі збори ініціативи, участь у яких взяли 24 представники практично усіх вищих навчальних закладів Львова.

Головою Студентської ініціативи обрано Михайла ПЕРЦОВИЧА, заступником - Володимира ЗЕЛЕНЕВИЧА.

Учасників зборів привітав депутат Львівської обласної ради, голова комісії освіти і науки Юрій ПІДЛІСНИЙ. Він нагадав про роль студентства, особливо у час становлення незалежності України на початку 90-х років, і закликав молодих людей впевнено йти до поставлених цілей: якісної освіти, яка б отримувала достойну державну підтримку, збільшення прав студентського самоврядування, знищення корупції у вишах, підвищення стипендій, поліпшення інфраструктури ВНЗ, збільшення державних замовлень на всі спеціальності, фахового та достойного працевлаштування.

Студентська ініціатива визначила чотири першочергові кроки: сформувати Незалежну студентську раду, котра об’єднуватиме всі виші Львівщини, заснувати факультетські осередки у ВНЗ, створити осередки за спеціальностями (кафедри, напрямки), мати представника в кожній академічній групі.

Ідея створення Студентської ініціативи належить ГО "Молодь За Зміни".

«Студентство за зміни» створене з метою сформувати високу політичну та соціальну свідомість українського студентства, інтегрувати та розвивати основи громадянського суспільства серед студентства, створювати проекти, які об'єднували б різні ВНЗ, участі у різних тренінгах, семінарах, навчаннях, встановити тісніші зв’язки серед студентської молоді, відстоювати та вирішувати спільні проблеми», - зазначив голова Львівської міської організації «Молодь За Зміни» Роман ГРИБОВСЬКИЙ.