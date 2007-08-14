Помер композитор Тихон Хрєнніков (фото)
10:27, 14 серпня 2007Суспільство
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Прощання відбудеться у четвер
У Москві на 95-му році життя помер видатний радянський і російський композитор Тихон Хрєнніков.
Як очікується, похорони композитора пройдуть на його батьківщині в місті Єлець Липецької області.
Як повідомив внук Тихона Хрєннікова Андрій Кокорєв, прощання з композитором в Москві відбудеться у четвер. Місце поки невідоме, "швидше за все, в Союзі композиторів". Поки сім`я Тихона Хрєннікова "обговорює загальні деталі з губернатором Липецької області і мером міста" з приводу похоронів.
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