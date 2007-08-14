Співробітник банку привласнив чверть мільйона

12:42, 14 серпня 2007
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

ГрошіУ Чернівецькій області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника банку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, службовець упродовж 2006-2007 років, використовуючи паролі доступу до банківської мережі працівників банку, незаконно виніс рішення про здійснення експрес-кредитування 18 клієнтів, які фактично не мали права на отримання кредитів.

У подальшому цей співробітник, через відкриті карткові рахунки, отримав та привласнив грошові кошти в сумі 250 тис. грн.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

 

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