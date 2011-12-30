Предстоятелем УПЦ Володимиром опікуються ізраїльські спеціалісти

Сьогодні Предстоятель Української Православної Церкви Блаженнійший Митрополит ВОЛОДИМИР вперше за останні 2,5 місяці, впродовж яких він проходив лікування в одній із київських клінік, молився за Божественною літургією і прийняв святе Причастя поза лікарняними стінами.

Як повідомляє прес-офіс Предстоятеля УПЦ, разом із Предстоятелем УПЦ під час богослужіння, проведеного в Покровському жіночому монастирі столиці секретарем Предстоятеля архієпископом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром (ДРАБІНКОМ) і єпископом Васильківським ПАНТЕЛЕЙМОНОМ, молилися черниці обителі та медперсонал.

За словами архієпископа ОЛЕКСАНДРА, ізраїльські фахівці та провідні геронтологи України, під спостереженням яких проходить реабілітацію Блаженнійший Митрополит ВОЛОДИМИР, оцінюють стан хворого як такий, що «покращується і має позитивну динаміку».