Міліція виявила дві великі наркоплантації

Співробітники Одеського облуправління боротьби з організованою злочинністю та Ізмаїльського міськвідділу міліції виявили в ході перевірки оперативної інформації два великі незаконні посів конопель на землях однієї з сільрад району.

Про це УНІАН повідомила керівник Центру громадських зв’язків УМВС в Одеській області Ольга БОГАЧЕНКО.

„Рослини були висаджені поміж рядків кукурудзи на 15-гектарній плантації, що належить 50-річному місцевому фермеру, - поінформувала вона. - Зібраний правоохоронцями «врожай» склав майже 180 тисяч кущів нарковмісних рослин”.

Пізніше правоохоронці виявили ще більшу плантацію конопель на кукурудзяному полі площею понад 30 гектарів. Вилучені зразки рослин направлені на експертизу.

За даними фактами порушені кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снодійного маку або конопель), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7років.

Усього в ході оперативно-профілактичної операції “Мак-2007”, додала О.БОГАЧЕНКО, на території області правоохоронцями вже виявлено понад 200 незаконних посівів нарковмісних рослин, викрито 1432 факти незаконного обігу наркотиків і вилучено майже 1400 кг нарковмісних засобів. На підставі цих фактів порушено 920 кримінальних справ, в тому числі 224 - за збут наркоречовин.