Україна скасувала заборону на баварську птицю
04:22, 31 грудня 2011Суспільство
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З високопатогенним грипом покінчено
Ветеринарна служба України ухвалила рішення про скасування заборони на ввезення з території Баварії (Німеччина) до України птиці, сировини і продукції з неї. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.
Зазначається, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, високопатогенний грип птиці не реєструється на території Баварії.
Нагадаємо, заборону було введено в березні 2009 року.
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