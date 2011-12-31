Україна скасувала заборону на баварську птицю

Ветеринарна служба України ухвалила рішення про скасування заборони на ввезення з території Баварії (Німеччина) до України птиці, сировини і продукції з неї. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

Зазначається, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, високопатогенний грип птиці не реєструється на території Баварії.

Нагадаємо, заборону було введено в березні 2009 року.