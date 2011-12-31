Кабмін: "міст Кирпи" не такий дорогий, як вважає лідер комуністів

Загальна вартість Дарницького моста у Києві довжиною 1066 метрів становить 9,157 млрд. грн.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби уряду у відповідь на заяву лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА про те, що вартість моста в десять разів більша, ніж вартість моста через Міссісіпі в США.

Вартість об’єкту, зазначають в уряді України, складається з вартості моста - 2,3 млрд. грн. (1,3 млрд. грн. - залізнична частина, 1 млрд. грн. - автомобільна); вартість розв'язок (автомобільних - 15 км, залізничних - 32 км) - 1,9 млрд. грн.; вартість перенесення і прокладання інженерних мереж - 0,97 млрд. грн.; податки та інші обов'язкові платежі - 3,98 млрд. грн.

“Щоб повністю розставити всі крапки над «i», слід зазначити, що вартість 1 погонного метра моста складає всього 938 тис. грн., а не 8,590 млн. грн., як це стверджує пан СИМОНЕНКО”, - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Заява П.СИМОНЕНКА у повідомленні названа “чистої води брехнею”, яка вводить в оману громадян України.

Який із 170 мостів, що перетинають Міссісіпі, мався на увазі, не уточнюється.