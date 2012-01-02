У Луцьку відбудуться три фестивалі

Під час новорічно-різдвяних свят у Луцьку відбудеться три фестивалі, які покликані популяризувати національні різдвяні традиції.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Зокрема, 12 січня, відбудеться ХІII міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!», мета якого - відродження та збереження традицій вертепного мистецтва, підвищення виконавського рівня аматорських колективів, збагачення їх репертуару.

Журі оцінюватиме конкурсні виступи колективів-учасників фестивалю у чотирьох вікових категоріях. При оцінюванні вертепів враховуватимуться: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави, наявність вертепної атрибутики (лялька, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого» вертепу), відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу, виконавська майстерність та художнє оформлення дійства.

Вже наступного дня, 13 січня, у приміщенні Палацу культури міста Луцька та на Театральному майдані відбудеться міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви». Участь у ньому візьмуть хорові колективи релігійних конфесій, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи, які виконуватимуть колядки, щедрівки, різдвяні дійства; православну хорову музику композиторів-класиків, церковну православну хорову музику; авторські твори різдвяної тематики.

14-15 січня 2012 року на лучан та гостей міста чекатиме етнофестиваль «Різдво в Луцьку», до якого будуть залучені творчі колективи області. У програмі – різдвяно-обрядові дійства, колядки, щедрівки, дегустація напоїв, частування традиційними різдвяними стравами, виставки, конкурси, розваги, різдвяні вечорниці.