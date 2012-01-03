Новий загін рятувальних суден ЧФ створено у Севастополі

Новий загін рятувальних суден Чорноморського флоту (ЧФ) створений у Севастополі, повідомив РІА "Новости" офіційний представник Міноборони щодо ЧФ капітан другого рангу Микола Воскресенський.

Раніше у складі ЧФ була рятувальна бригада, яка припинила своє існування.



"У Севастополі сформований 145-й загін рятувальних суден ЧФ, в його основу лягла інфраструктура рятувальної бригади ЧФ. До складу загону увійшли близько 20 рятувальних кораблів, у тому числі буксири та пожежно-рятувальні судна. Можливості рятувальних сил ЧФ в 2012 році будуть розширені за рахунок надходження нового глибоководного водолазного спорядження", - сказав він.



Співрозмовник агентства додав, що в новий загін також увійшли судна - носії глибоководних апаратів "Пантера Плюс", "Тайгер", комплекту глибоководних скафандрів для роботи на глибинах понад 300 метрів. А берегову складову нового підрозділу склали причальні стінки, технічні приміщення і склад рятувальних засобів. Крім того, організаційно в нього також увійшла флотська аварійно-рятувальна партія, уточнив Воскресенський.



Після загибелі в 2000 році атомного підводного човна "Курськ" рятувальники ЧФ отримали на озброєння англійські підводні апарати "Тайгер" і "Пантера плюс".