Водоканал вирішив карати боржників по-футбольному

У Чернівцях тих, хто заборгував за послуги водопостачання, каратимуть по-футбольному – жовтими та червоними картками. «Чернівціводоканал» вводить такий тип попереджень у зв’язку із наближенням футбольного Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької міської ради, найбільш злісним боржникам абонентська служба «Чернівціводоканалу» надсилатиме спеціальні попереджувальні картки, які будуть схожі на ті, що застосовують футбольні арбітри під час матчів.

Жовта картка стане попередженням для споживача-боржника про те, що він не розрахувався з водоканалом за надані послуги, а червона картка стане сигналом того, що до нього вживатимуться суворі заходи покарання, якщо він не ліквідує свій борг. На картках вказуватимуть прізвища боржників та сума боргу.

Застосування такого незвичного впливу на боржників, на думку керівництва підприємства, повинно дати свої результати. Окрім того, «Чернівціводоканал» застосовуватиме й інші форми роботи зі злісними боржниками, у тому числі й притягнення їх до судової відповідальності.