Завершено аерофотозйомку території України

Державне агентство земельних ресурсів в 2011 році завершило аерофотозйомку території України для оновлення планово-картографічного матеріалу регіонів.

Про це сказано на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, роботи виконано в рамках укладених договорів компоненту D (Землевпоряджувальні роботи) за проектом Світового банку "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру".

Крім того, Держземагентство працює над формуванням технічної документації - ортофотопланів та індексних кадастрових карт.