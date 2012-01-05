Завершено аерофотозйомку території України
02:59, 05 січня 2012Суспільство
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Повідомляє Держземагентство
Державне агентство земельних ресурсів в 2011 році завершило аерофотозйомку території України для оновлення планово-картографічного матеріалу регіонів.
Про це сказано на сайті відомства.
Згідно з повідомленням, роботи виконано в рамках укладених договорів компоненту D (Землевпоряджувальні роботи) за проектом Світового банку "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру".
Крім того, Держземагентство працює над формуванням технічної документації - ортофотопланів та індексних кадастрових карт.
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