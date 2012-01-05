Які законопроекти Кабмін подасть протягом року?

Кабінет міністрів України затвердив орієнтовний план законопроектних робіт на 2012 рік.

Текст відповідного розпорядження від 28 грудня 2011 р. № 1345-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, цього року Кабмін планує розробити 57 законопроектів, серед яких: «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», «Про амністію у 2012 році», «Про особливості здійснення закупівель освітніх послуг, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України».

Також серед законопроектів, внесених до плану, є такі: «Про боротьбу з кіберзлочинністю», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання проблемних питань оподаткування агропромислового комплексу», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» та інші.