Які законопроекти Кабмін подасть протягом року?

03:46, 05 січня 2012
Суспільство
2314 0

Розпорядження на офіційному сайті

Кабінет міністрів України затвердив орієнтовний план законопроектних робіт на 2012 рік.

Текст відповідного розпорядження від 28 грудня 2011 р. № 1345-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, цього року Кабмін планує розробити 57 законопроектів, серед яких: «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», «Про амністію у 2012 році», «Про особливості здійснення закупівель освітніх послуг, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України».

Також серед законопроектів, внесених до плану, є такі: «Про боротьбу з кіберзлочинністю», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання проблемних питань оподаткування агропромислового комплексу», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» та інші.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter