Посол ФРН вивчає Крим

Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Дітмаром ШТЮДЕМАННОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, вітаючи посла, А.ГРИЦЕНКО поінформував про результати минулих виборів у Криму, про представлені у Верховній Раді АРК політичні сили, про формування керівного складу представницького органу автономії. Також керівник кримського парламенту розповів про хід консультацій щодо призначення голови кримського уряду й формування складу Ради міністрів Криму. Голова ВР АРК підкреслив, що в процесі консультацій обговорюється ряд кандидатур, а новообрана Верховна Рада АРК зацікавлена в стабільності й конструктивній співпраці з новим складом уряду, тому консультації носять неспішний характер. У той же час, за словами А.ГРИЦЕНКА, зволікань у формуванні нового уряду не буде, оскільки в Криму накопичилася безліч питань, які вимагають уваги й роботи виконавчої влади.

У ході зустрічі сторони також обговорили питання регулювання земельних відносин, проблеми повернення й облаштування представників раніше депортованих народів, проблеми туристичної та курортної галузей, залучення інвестицій в економіку півострова. Д.ШТЮДЕМАНН проявив глибоке знання кримської проблематики, зокрема, специфіки земельних відносин, особливостей рекреаційної сфери, курортного та економічного потенціалу півострова.

У свою чергу, А.ГРИЦЕНКО повідомив, що влада автономії готова активно працювати з метою підвищення курортної та інвестиційної привабливості Криму для європейських туристів і інвесторів.

Сторони висловили взаємну зацікавленість у подальшій співпраці з метою підвищення привабливості Криму.