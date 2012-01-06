За смаження яєчні на Вічному вогні дали умовний термін

Печерський районний суд Києва засудив до трьох років умовно представників Всеукраїнського об’єднання «Свобода» за смаження яєчні на Вічному вогні у столичному Парку Слави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Свободи».

В партії наголошують, що сьогодні, 6 січня, відбулося засідання Печерського районного суду у справі "другої яєчні на Вічному вогні" проти Богдана ТИЦЬКОГО, Олександра ЛАЗАРЕНКА та керівника прес-служби Київської «Свободи» Кирила БАБЕНЦОВА.

Суд визнав «свободівців» винними за частиною 2 статі 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) Кримінального кодексу України та призначив міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, але вони звільнені від відбування покарання з випробуванням на 2 роки згідно зі статті 75 (звільнення від відбування покарання з випробуванням) Кримінального кодексу.

Адвокат «свободівців» Олег БОНДАРЧУК повідомив, що обов’язково буде подавати апеляцію на рішення Печерського суду: «Ми вважаємо, що вирок суду несправедливий, оскільки не було доведено вину хлопців», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВО "Свобода", 1 липня у столиці за підозрою у смаженні яєчні на Вічному вогні у Парку Слави 21 червня було затримано виконувача обов’язки прес-секретаря міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Кирила БАБЕНЦОВА та активіста громадської організації «Чорний комітет» Богдана ТИЦЬКОГО.

У столичній міліції УНІАН підтвердили факт затримання вказаних осіб, зауваживши, що разом із ними було затримано та звільнено на підписку про невиїзд третього молодика - Олександра ЛАЗАРЕНКА, який брав участь у протизаконних діях. У міліції зазначили, що правопорушників викрили в результаті оперативно-слідчих дій, опитування свідків, які у вказаний день перебували в Парку Слави.

"Ніякого політичного підтексту в цьому немає. Лише наявний склад злочину за статтею 297 (наруга над могилою)", - сказали в міліції.