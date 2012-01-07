Amnesty International: справа Індила показала як суд захищає міліцію

Українська влада має ініціювати нове розслідування смерті студента Ігоря Індила в Шевченківському райуправлінні міліції Києва.

Про це заявила організація Amnesty International після того, як обидва працівники міліції, підозрювані в смерті цього студента, були звільнені 5 січня після судового засідання в Києві, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

Обох міліціонерів звинуватили лише в незначній недбалості за смерть 19-річного І.Індила. Один з них, Сергій ПРИХОДЬКО, був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно, а другий, Сергій КОВАЛЕНКО, взагалі був амністований судом.

«Засудження двох міліціонерів за незначну недбалість, коли існують вагомі докази вважати, що саме їхні дії спричинили смерть Ігоря Індила, є виразом шокуючої зневаги до життя людини», - заявив заступник директора програми Amnesty International в Європі і Центральній Азії Джон ДАЛЬХУЗЕН.

«Цей випадок став лакмусовим папірцем на здатність української судової системи серйозно розслідувати заяви про зловживання міліції. Її нездатність зробити це свідчить про необхідність системних реформ», - сказав Дж.ДАЛЬХУЗЕН.

Як повідомлялося, І.Індило помер у травні 2010 року від перелому черепа і внутрішньої кровотечі після того, як його затримали і допитували двоє працівників міліції в Києві. Його сім'я підозрює С.ПРИХОДЬКА в нанесенні фатальних ударів, які й стали причиною смерті хлопця.