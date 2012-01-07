Янукович зробив подарунок Почаївській лаврі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ передав у подарунок Свято-Успенській Почаївській лаврі предмети для причастя, виготовлені українськими майстрами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За їх даними, подарунок В.ЯНУКОВИЧ передав після участі у Різдвяній літургії в цій лаврі, яку провів намісник Почаївської лаври архієпископ ВОЛОДИМИР.