Прокуратура оскаржила умовний вирок голові РДА за побиття рибалок

Прокуратура Чернівецької області «у зв’язку із м’якістю покарання» оскаржила в апеляційному порядку вирок Першотравневого районного суду Чернівців у резонансній кримінальній справі, порушеній стосовно колишнього голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА, його брата, зятя та двох охоронців ставка, які у квітні минулого року за ловлю риби на приватному ставку жорстоко побили та катували чотирьох місцевих рибалок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

У повідомленні нагадується, що наприкінці грудня минулого року М.БОЙЧУК, його брат та зять були засуджені за скоєння злочину, передбаченого ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України, до 5 років позбавлення волі кожен з відтермінуванням виконання вироку. Водночас, один з охоронців, який також бив рибалок, засуджений до 5,5 років ув’язнення, інший – до 6,5 років.

Прокуратура області вважає вирок стосовно перших трьох фігурантів цієї кримінальної справи таким, що «не відповідає скоєному».

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Заставнівської РДА М.БОЙЧУК у квітні цього року разом з родичами та охоронцями на приватному ставку жорстоко побили чотирьох рибалок. Під час обшуку у будинку М.БОЙЧУКА слідчі знайшли вогнепальну зброю.

Кримінальна справа проти колишнього голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА була порушена обласною прокуратурою за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.127 (катування), ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та за обвинуваченням ще чотирьох його спільників у вчиненні злочинів, передбачених ст.27, ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 КК України.

За словами потерпілих рибалок Василя СЛОБОДЯНА, І.АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, охоронці ставка на чолі з М.БОЙЧУКОМ били їх бітами то тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, давши заляканим людям три хвилини, щоб утекти.

У грудні минулого року під час судового слідства головуючий суддя Ігор ІЩЕНКО повідомив, що до суду від потерпілих надійшли завірені у нотаріуса письмові заяви, в яких йдеться про те, що «підсудні відшкодували їм завдані збитки, й претензій до них рибалки не мають».