На Вінниччині вкрали 2 тонни селітри
04:44, 09 січня 2012Суспільство
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Міліція затримала п’ятьох підозрюваних
Співробітники міліції затримали п’ятьох підозрюваних у крадіжці близько 2 тонн аміачної селітри зі складського приміщення сільського господарства с. Оленівка Вінницького району Вінницької області.
Про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або така, що завдала значної шкоди потерпілому).
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