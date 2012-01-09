У Полтаві горів гуртожиток педагогічного університету

Сьогодні, 9 січня, о 1.47 у місті Полтава в кімнаті гуртожитку Полтавського національного педагогічного університету ним. В.Г.Короленка виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України у Полтавській області, вогнем знищено шпалери на площі 9 кв. м, подушку, ковдру, матрац, постільну білизну і пошкоджено килим, тумбу, стіл, домашнє майно.

Пожежа виникла унаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного чайника 21-річним студентом, який проживав у кімнаті гуртожитку. На даний час розмір збитку встановлюються.

У гасінні пожежі брали участь 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів МНС міста Полтави. Також на місці надзвичайної події працювали 7 чоловік особового складу газодимозахисної служби.