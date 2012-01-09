Митрополит Володимир уперше після лікарні очолив літургію

8 січня, в неділю після Різдва Христового і в свято Собору Пресвятої Богородиці, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР очолив Божественну літургію у соборному храмі Свято-Покровського жіночого монастиря міста Києва.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, його Блаженству співслужили: архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський ОЛЕКСАНДР та духовенство монастиря.

Після відправи, в ігуменському корпусі монастиря, Митрополит ВОЛОДИМИР поздоровив настоятельку ігуменю Калісфенію (ШАМАЙЛО) та монахинь обителі зі святом Різдва Христового. Після виконання монахинями різдвяних колядок, глава УПЦ вручив їм подарунки.

Митрополит ВОЛОДИМИР вперше провів Божественну літургію за останні 2,5 місяці, протягом яких проходив лікування в київській клініці.