У Луганську затримали росіянина, який убив двох людей

У Луганську затримано 54-річного громадянина Російської Федерації, який скоїв подвійне вбивство. Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС, у Луганську 6 січня в своїй квартирі було знайдено мертвим господаря квартири й ще одного чоловіка.

В результаті оперативно-розшукових заходів затримано 54-річного громадянина Російської Федерації.

Встановлено, що він увечері 25 грудня минулого року у зазначеній квартирі під час сварки ножем убив господаря квартири й задушив його гостя.