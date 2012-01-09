У Луганську затримали росіянина, який убив двох людей
17:58, 09 січня 2012Суспільство
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Під час сварки
У Луганську затримано 54-річного громадянина Російської Федерації, який скоїв подвійне вбивство. Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС, у Луганську 6 січня в своїй квартирі було знайдено мертвим господаря квартири й ще одного чоловіка.
В результаті оперативно-розшукових заходів затримано 54-річного громадянина Російської Федерації.
Встановлено, що він увечері 25 грудня минулого року у зазначеній квартирі під час сварки ножем убив господаря квартири й задушив його гостя.
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