Продавець грозилася підірвати супермаркет через борги із зарплати

У Сєверодонецьку затримано 40-річну продавщицю магазина, яка погрожувала підірвати супермаркет через заборгованість із зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС, 7 грудня минулого року жінка написала записку, в якій вказано, що в приміщенні супермаркету станеться вибух. Записку було знайдено в роздягальні супермаркету.

Оперативники з`ясували, що цю записку залишила місцева жителька, 1972 р.н., продавець вказаного магазина, у зв`язку із заборгованістю із заробітної плати.