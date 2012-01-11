У Кривому Розі затримали «романтичних» викрадачів машин
До міста ходили 10 км пішки
Співробітники міліції Кривого Рогу затримали 5 членів злочинної групи, які з 25 грудня 2011 р. по 6 січня цього року викрали у жителів міста 9 легкових автомобілів. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
Полювали зловмисники лише вночі, за автомобілями вітчизняного виробництва, не обладнаних сигналізацією.
Всі автомобілі знаходилися в той же день покинуті на околиці міста у розібраному стані.
Всі затримані віком до 20 років, один із них раніше судимий за крадіжки.
Зловмисники мотивували викрадення автомобілів браком коштів «на життя» та неможливістю знайти роботу.
Як з’ясувалося, 5 грабіжників жили разом у покинутому будинку за містом, в жахливих умовах. Для того, щоб дістатися до Кривого Рогу вони пішки йшли майже 10 км. Викравши автомобіль, молодики їздили містом,доки не закінчувався бензин. Потім,забравши з легковика речі, які сподобалися, зловмисники також пішки поверталися з викраденим додому.
Наразі викрадачі автомобілів заарештовані за ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відносно членів групи слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції Кривого Рогу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Відповідно до санкції вказаної статті молодикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.