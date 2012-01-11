У Кривому Розі затримали «романтичних» викрадачів машин

Співробітники міліції Кривого Рогу затримали 5 членів злочинної групи, які з 25 грудня 2011 р. по 6 січня цього року викрали у жителів міста 9 легкових автомобілів. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Полювали зловмисники лише вночі, за автомобілями вітчизняного виробництва, не обладнаних сигналізацією.

Всі автомобілі знаходилися в той же день покинуті на околиці міста у розібраному стані.

Всі затримані віком до 20 років, один із них раніше судимий за крадіжки.

Зловмисники мотивували викрадення автомобілів браком коштів «на життя» та неможливістю знайти роботу.

Як з’ясувалося, 5 грабіжників жили разом у покинутому будинку за містом, в жахливих умовах. Для того, щоб дістатися до Кривого Рогу вони пішки йшли майже 10 км. Викравши автомобіль, молодики їздили містом,доки не закінчувався бензин. Потім,забравши з легковика речі, які сподобалися, зловмисники також пішки поверталися з викраденим додому.

Наразі викрадачі автомобілів заарештовані за ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відносно членів групи слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції Кривого Рогу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Відповідно до санкції вказаної статті молодикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.