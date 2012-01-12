Азаров про погоду, ціни та курс на ефективність

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів поставив завдання розвитку в 2012 році агропромислового комплексу, і зокрема, забезпечення стабільних цін на сільгосппродукцію і розширення її асортименту.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

«Ми повинні й далі продовжувати курс на підвищення ефективності і продуктивності сільського господарства. А це буде непросто. Всі спостерігали восени засуху, всі бачать, яка цього року безсніжна зима, і які це ризики для урожаю озимих», - зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр-міністр поставив завдання вже зараз почати підготовку до весняно-польових робіт, максимально врахувавши всі плюси і мінуси попереднього року.

За його словами, важливо максимально сконцентрувати адресну матеріальну підтримку на тих напрямах, від яких очікується досягти максимальної ефективності.

«Сьогодні є всі можливості для того, щоб подолати найбільш несприятливий розвиток ситуації і забезпечити стабільні ціни і розширення всього асортименту сільгосппродукції», - підкреслив М.АЗАРОВ.