Чорнобильці обіцяють не брати "повій"

Луганські чорнобильці створюють нову обласну організацію «Чорнобиль-86».

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив керівник луганської міської організації «Інваліди Чорнобиля» Олексій ДЕМЧЕНКО.

За його словами, рішення про це було ухвалено 10 січня на засіданні ради організації «Інваліди Чорнобиля».

Нову організацію створюють на противагу обласної організації «Союз Чорнобиль», оскільки, як вважають у раді організації «Інваліди Чорнобиля», керівництво «Союзу Чорнобиль» на найвищому рівні зрадило членів організації. «До нової організації якихось повій брати не будемо», - заявив О.ДЕМЧЕНКО.

Він також повідомив, що було прийнято рішення повторно масово подати заяви до Європейського суду з прав людини у зв'язку з тим, що рішення судів щодо чорнобильських виплат в Україні не виконуються.

Крім того, за словами О.ДЕМЧЕНКА, учасники засідання дійшли узгодженої думки, що акції протесту проводити недоцільно, оскільки минулорічні акції не мали результату.