У катакомбах у передмісті Одеси зник безвісти 22-річний студент

У катакомбах в районі села Холодна Балка Біляївського району Одеської області зник безвісти 22-річний студент.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Головному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

«22-річний студент Одеської політехніки Костянтин УСПЄХОВ спустився з друзями під землю – в кинуті каменоломні з видобутку каменя-черепашника - 7 січня», - уточнили в МНС.

Однак до печери він зайшов окремо від основної групи. І з невідомих причин дотепер не повернувся назовні. Хоча взяв «запас продуктів харчування лише на добу», відзначили в прес-службі відомства.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт в катакомби відправилися члени Одеського добровільного товариства рятувальників, які знайшли «вранці 11 січня на відстані 1 км від основного входу у печери верхній одяг студента, спальний мішок, нерозпакований рюкзак, 2 мобільні телефони і 2 налобних ліхтарі».

Зараз у пошуках зниклого задіяно 40 членів Одеського добровільного товариства рятувальників, а також особовий склад Аварійно-рятувального загону спеціального призначення МНС і автомобіль ЗІЛ-131, який рятувальники використовують, як пункт обігріву.

Нагадаємо, катакомбні тунелі під Одесою та її передмістям багатоярусні, галереї залягають на різній глибині від земної поверхні. Протяжність катакомб під Одесою - 1,4 тис. км.