Зросло від‘ємне сальдо зовнішньої торгівлі

Від‘ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у січні-листопаді 2011 року становило 12,76 млрд. дол., що в 1,6 разу більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року (7,98 млрд. дол.).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2011 р. експорт товарів з України становив 61,95 млрд. дол., імпорт – 74,71 млрд. дол. Порівняно з січнем-листопадом 2010 року експорт збільшився на 34,3%, імпорт – на 38,1%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-листопаді 2010 року – 0,85).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 219 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 31,4% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 15,1%, механічне і електричне устаткування – 9,8%, продукція хімічної і пов`язаних з нею галузей промисловості – 7,8%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,1%, жири і масла тваринного або рослинного походження – 5% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів з України, порівняно з січнем-листопадом 2010 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,3% до 8,4%, руди, шлаків і золи – з 4,9% до 5,5%, залізничних локомотивів – з 4,5% до 5,6%, жиру і масел тваринного або рослинного походження – з 4,8% до 5%, зернових культур – з 4,6% до 5%, виробів з чорних металів – з 3,8% до 4,2%, добрив – з 1,9% до 2,6%, продуктів неорганічної хімії – з 2,2% до 2,6%. Разом з тим, зменшилася частка чорних металів – з 29% до 27,2%, механічних машин – з 6,1% до 5,2%, електричних машин – з 4,9% до 4,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 32,4% до 34,8%, механічних машин – з 7,5% до 8,5%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 5,5% до 6,6%, електричних машин – з 5,9% до 6,6%. Скоротилася частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,8% до 4,2%, фармацевтичної продукції – з 4% до 3,4%, паперу і картону – з 2,4% до 1,9%.