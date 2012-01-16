Бойко: Ми переводимо всі наші ТЕЦ на вугілля

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна планує перевести всі ТЕЦ з газу на вугілля, що дозволить економити близько 6 млрд. куб. м газу на рік.

Про це він сказав під час брифінгу для представників іноземних ЗМІ у п`ятницю, 13 січня, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

«Ми переводимо всі наші ТЕЦ на вугілля. На це буде потрібно приблизно рік, але ми цю роботу вже почали», - сказав він.

Міністр відзначив, що для реалізації цієї програми потрібно ухвалити закон, який дозволить приватизацію ТЕЦ і передачу їх в концесію.

«Як тільки буде ухвалено закон про виведення їх з об`єктів, які не підлягають приватизації, ми їх направлятимемо в концесію або на приватизацію. Але з однією умовою - переведення на водо-вугільну технологію», - сказав міністр.

Він також відзначив, що про впровадження водо-вугільної технології Україна домовляється з китайськими партнерами. «Цю технологію ми зараз розробляємо разом із китайськими партнерами. Вона дасть нам економію близько 6 млрд. кубометрів газу на рік», - сказав Ю.БОЙКО.